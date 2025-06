Calendario Serie A ecco le 380 partite | Juventus-Inter alla terza il derby di Roma alla quarta e alla penultima

Calcio d'inizio per la nuova stagione di Serie A, con 380 emozionanti partite che faranno vibrare gli stadi italiani. Dalla Juventus all’Inter, dal derby di Roma alle sfide più attese, il calendario promette spettacolo e suspense. Si parte domenica 24 agosto con i campioni d’Italia del Napoli in trasferta contro il Sassuolo, dando il via a un torneo ricco di sorprese e grandi ritorni. Preparatevi, perché il calcio italiano sta per entrare nel vivo!

Si alza il velo sulla nuova serie A: si parte domenica 24 agosto con i campioni d'Italia del Napoli in trasferta contro il Sassuolo. In cartellone anche Inter-Torino e Milan-Cremonese: subito la.

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

ECCO IL CALENDARIO UFFICIALE DEL GIRONE DI ANDATA E DEL GIRONE DI RITORNO DELLA SERIE A 25/26 DELL’INTER ? Salvate il post © Solo ed esclusivamente INTER Partecipa alla discussione

Serie A 2025-2026: ad ottobre arriva l’#Inter di #Chivu al Maradona https://napolinetwork.com/news/57564106246/nasce-la-serie-a-2025-2026-ecco-il-calendario-del-torneo?et… Partecipa alla discussione

