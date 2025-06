Calendario Serie A 2025-26 il sorteggio | Sassuolo-Napoli e Inter-Torino alla prima

Il calcio italiano si appresta a vivere una nuova emozionante stagione con il calendario di Serie A 2025-26 appena svelato! Tra esordi imperdibili come Sassuolo-Napoli e Inter-Torino, e il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus, il campionato promette sfide avvincenti e sorprese. Segui le nostre dirette e aggiornamenti su Sportface Tv per non perdere neanche un istante di questa avvincente avventura. La stagione sta per cominciare: preparati a vivere ogni momento!

E' stato sorteggiato oggi il calendario del campionato di Serie A 2025-26: esordio a Sassuolo per i campioni d'Italia di Conte, la nuova Inter di Chivu in casa col Toro di Baroni. Juventus col Parma e la Cremonese per il ritorno di Allegri. Il calendario del campionato di Serie A 2025-2026 prende forma oggi, 6 giugno, con il sorteggio a Parma.

Sorteggio calendario Serie A 2025/2026, diretta: Napoli, esordio a Sassuolo. Juventus-Inter alla 3a giornata, Lazio-Roma alla 4a - Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26, in programma al Teatro Regio di Parma. La prima delle 38 giornate di campionato si giocherà ... Da ilmessaggero.it

Sorteggiata la prima giornata del calendario Serie A 2025/26: Sassuolo-Napoli, Inter-Torino, Juve-Parma - È stata sorteggiata oggi a Milano la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25, che partirà nel weekend del 24 agosto ... Scrive fanpage.it

Calendario Serie A 2025-2026, subito Sassuolo-Napoli e Inter-Torino - Calendario Serie A 2025-2026: la prima sfida per il Napoli campione d'Italia, nel campionato di serie A 2025-2026, sarà in trasferta a Sassuolo. L'Inter, che ... Si legge su msn.com