Calendario Serie A 2025-2026 ultima giornata shock per l’Inter!

Il calendario della Serie A 2025-2026 si sta delineando con grande emozione, e l'ultima giornata riserva sorprese impreviste. La Lega ha appena ufficializzato il programma, svelando che anche quest’anno l’Inter dovrà affrontare sfide ardue nelle trasferte finali. Allo stesso modo delle passate stagioni, i nerazzurri chiuderanno il campionato in grande stile, ma con un finale che promette suspense e colpi di scena. Scopriamo nel dettaglio cosa attende l’Inter all’ultimo atto del campionato.

In questo momento la Lega Serie A sta ufficializzando il calendario della prossima stagione, ossia la 2025-2026. Siamo arrivati all’ultima giornata, di seguito tutte le partite compresa quella dell’Inter. INCUBO – Così come quest’anno anche nel prossimo le trasferte ultime del calendario vedranno l’ Inter impegnata in campi difficilissimi. Alla trentaseiesima giornata i nerazzurri giocheranno contro la Lazio allo Stadio Olimpico, poi all’ultima ci sarà il Bologna al Renato Dall’Ara. Sì, proprio il Bologna con cui in questa stagione è iniziato il tracollo che è costato lo scudetto in favore del Napoli. 🔗 Leggi su Inter-news.it