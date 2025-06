Calendario Serie A 2025-2026 subito Sassuolo-Napoli e Inter-Torino

Il calendario della Serie A 2025-2026 si delinea con sfide entusiasmanti e grandi emozioni. Il campione in carica, il Napoli, esordirà in trasferta contro il Sassuolo, mentre l’Inter, seconda a un punto, aprirà la stagione in casa contro il Torino. Un inizio ricco di adrenalina, che promette spettacolo e grandi ambizioni. La prima giornata è fissata per il weekend del 23-24 agosto: niente...

Calendario Serie A 2025-2026: la prima sfida per il Napoli campione d’Italia, nel campionato di serie A 2025-2026, sarà in trasferta a Sassuolo. L’Inter, che è giunta seconda per un punto, esordirà invece in casa contro il Torino. è il verdetto del sorteggio del calendario della prossima serie A, in corso al teatro Regio di Parma. Il via il 23-24 agosto. La prima giornata di campionato è in programma nel fine settimana del 23-24 agosto. Niente sosta invernale. Anche nella nuova stagione, non ci sarà la sosta invernale: si giocherà anche tra Natale e Capodanno. Il calendario della serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calendario Serie A 2025-2026, subito Sassuolo-Napoli e Inter-Torino

