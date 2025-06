Calendario Serie A 2025-2026 | prima giornata Sassuolo-Napoli Milan-Cremonese; Juve-Inter alla terza giornata | Segui la diretta dei sorteggi

Se sei appassionato di calcio, non puoi perdere le novità sul calendario della Serie A 2025-2026! La stagione promette emozioni fin dall’esordio il 24 agosto, con sfide imperdibili tra Sassuolo e Napoli, Milan e Cremonese, Juventus e Inter. Segui in diretta i sorteggi e preparati a vivere un torneo ricco di colpi di scena, con quattro pause per le Nazionali. Resta sintonizzato per tutte le news e anticipazioni!

La prima giornata si disputerà il 24 agosto e la stagione si concluderà il 24 maggio, quattro le soste per la Nazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Calendario Serie A 2025-2026: prima giornata Sassuolo-Napoli, Milan-Cremonese; Juve-Inter alla terza giornata | Segui la diretta dei sorteggi

Sorteggiata la prima giornata del calendario Serie A 2025/26: Sassuolo-Napoli, Inter-Torino, Juve-Parma - È stata sorteggiata oggi a Milano la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25, che partirà nel weekend del 24 agosto ... Si legge su fanpage.it

Serie A, il calendario 2025-2026: il Napoli debutta a Sassuolo, Inter e Milan entrambe in casa - Sorteggiato il calendario di Serie A per la prossima stagione: il Napoli campione debutta a Sassuolo, Inter-Torino e Milan-Cremonese. Ecco perché le due milanesi giocano in casa ... Secondo msn.com

Serie A: prima giornata, il Napoli in casa del Sassuolo - Il Napoli campione d'Italia giocherà la prima giornata del prossimo campionato di Serie A in casa del Sassuolo . Lo riporta ansa.it