Calendario Serie A 2025-2026 oggi la presentazione | le date di tutte le giornate

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Serie A 2025-2026 è ormai iniziato: oggi alle 18.30 al Teatro Regio di Parma verranno svelate tutte le date delle trentotto giornate che animeranno il campionato. Con grande attesa, i tifosi potranno scoprire quando si rozzeranno le sfide più emozionanti e i big match. Restate con noi per la presentazione completa, perché il calcio italiano sta per entrare nel vivo!

Conto alla rovescia per il calendario di Serie A: le trentotto giornate del campionato 2025-2026 saranno svelate a partire dalle 18.30, al Teatro Regio di Parma. In attesa della diretta (su Inter-News.it LIVE dalle ore 18) ecco le date di tutti i turni, a partire dal primo che inizierà con gli anticipi sabato 23 agosto. SERIE A 2025-2026 – LE DATE DI CALENDARIO. CALENDARIO DATE GIRONE D’ANDATA. Prima giornata: domenica 24 agosto 2025 Seconda giornata: domenica 31 agosto 2025 Terza giornata: domenica 14 settembre 2025 Quarta giornata: domenica 21 settembre 2025 Quinta giornata: domenica 28 settembre 2025 Sesta giornata: domenica 5 ottobre 2025 Settima giornata: domenica 19 ottobre 2025 Ottava giornata: domenica 26 ottobre 2025 Nona giornata: mercoledì 29 ottobre 2025 Decima giornata: domenica 2 novemobre 2025 Undicesima giornata: domenica 9 novembre 2025 Dodicesima giornata: domenica 23 novembre 2025 Tredicesima giornata: domenica 30 novembre 2025 Quattordicesima giornata: domenica 7 dicembre 2025 Quindicesima giornata: domenica 14 dicembre 2025 Sedicesima giornata: domenica 21 dicembre 2025 Diciassettesima giornata: domenica 28 dicembre 2025 Diciottesima giornata: sabato 3 gennaio 2026 Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio 2026 CALENDARIO DATE GIRONE DI RITORNO SERIE A. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calendario Serie A 2025-2026, oggi la presentazione: le date di tutte le giornate

Criteri Serie A 2025/2026: - Calendario asimmetrico con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria - Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale - Partecipa alla discussione

Il sorteggio del calendario di Serie A 2025/2026 si svolgerà venerdì 6 giugno. Le venti squadre partecipanti conosceranno la sequenza delle 38 giornate, in programma da agosto 2025 a maggio 2026. Partecipa alla discussione

Svelato il calendario Serie A: ecco le date di tutti i big match