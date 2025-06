Calendario Serie A 2025-2026 | Juventus-Inter quando si gioca? La data!

La stagione 2025-2026 della Serie A si avvicina, e con lei l’atteso derby d’Italia tra Juventus e Inter. Dopo aver consultato il nuovo calendario ufficiale, scopriamo le date di questo match fondamentale e tutte le altre sfide da non perdere. La rivalità tra i bianconeri e i nerazzurri si rinnova in un’annata ricca di emozioni e spettacolo. Ma quando si gioca Juventus-Inter? Ecco tutto quello che devi sapere.

Juventus-Inter quando si gioca? La Serie A ha pubblicato poco fa il calendario e sono uscite le date del derby d'Italia. Di seguito la risposta al quesito riguardante uno dei match-clou della stagione 2025-2026. DATE – Inter-Juventus quando si gioca? I Nerazzurri ripartono da un nuovo tecnico, Cristian Chivu, mentre i secondi confermano Igor Tudor sulla propria panchina. La squadra di Giuseppe Marotta arriva alla nuova stagione con i tanti rimpianti di quella precedente, stante la consapevolezza di aver gettato alle ortiche uno scudetto che era pienamente nella propria disponibilità. I bianconeri, invece, si presentano alla nuova annata con la volontà di disputare un Campionato più in linea con le proprie aspettative dopo le difficoltà sperimentate nell'annata precedente.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

