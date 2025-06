Calendario Serie A 2025-2026 | Inter-Milan quando si gioca? La data!

Se sei un tifoso appassionato, non puoi perderti le date del calendario di Serie A 2025-2026! Con i grandi derby di Milano tra Inter e Milan che si avvicinano, scopri subito quando si sfideranno i due club nerazzurri e rossoneri, entrambi guidati da nuovi allenatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date più attese della stagione: il countdown verso un campionato ricco di emozioni sta per iniziare!

Inter-Milan quando si gioca? La Serie A ha pubblicato poco fa il calendario e sono uscite le date del derby di Milano. Di seguito la risposta al quesito riguardante uno dei match-clou della stagione 2025-2026. DATE – Inter-Milan quando si gioca? Nerazzurri e rossoneri ripartono da due nuovi allenatori: Cristian Chivu i primi e Max Allegri i secondi. La squadra di Giuseppe Marotta arriva alla nuova stagione con i tanti rimpianti di quella precedente, stante la consapevolezza di aver gettato alle ortiche uno scudetto che era pienamente nella propria disponibilità . I cugini, invece, si presentano alla nuova annata con la consapevolezza che è molto difficile fare peggio della precedente, considerato l’ottavo posto finale in Serie A. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calendario Serie A 2025-2026: Inter-Milan quando si gioca? La data!

In questa notizia si parla di: Calendario Serie Inter Milan

Calendario Serie A 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Scopri il calendario della Serie A 2024/2025: date, orari delle partite, risultati e classifiche aggiornate.

Calendario Serie A: nella giornata di campionato prevista nel fine settimana dal 6 all'8 febbraio 2026, Inter e Milan giocheranno entrambe fuori casa. San Siro sarà infatti occupato per la Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. Partecipa alla discussione

In esclusiva il calendario della 1° di Serie A 25/26 (sponsored by Butti) Napoli - Cagliari Inter - Parma Milan - Bologna Pisa - Juve Cremonese - Atalanta Hellas - Roma Lazio - Sassuolo Genoa - Udinese Fiorentina - Lecce Torino - Como Partecipa alla discussione

FLASH: Calendario Serie A 2025/2026, tutte le giornate del campionato: MIlan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio... - E' nata la nuova Serie A 2025/2026 con i calendari svelati in occasione del “Festival della Serie A" al Teatro Regio di Parma. - Turni infrasettimanali mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio ... Si legge su affaritaliani.it

Serie A, il calendario 2025-2026: il Napoli debutta a Sassuolo, Inter e Milan entrambe in casa - Sorteggiato il calendario di Serie A per la prossima stagione: il Napoli campione debutta a Sassuolo, poi Inter-Torino e Milan-Cremonese. Ecco perché le due milanesi giocano in casa ... Secondo msn.com

Serie A 2025/2026: ecco il calendario della prossima stagione - Ecco il calendario della Serie A 2025/2026: tutte le giornate, le partite, le soste, il turno infrasettimanale e cosa succede a Natale e Pasqua Ecco il calendario della Serie A 2025/2026: tutte le gio ... Scrive panorama.it