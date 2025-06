Calendario Serie A 2025-2026 il sorteggio in diretta Live streaming dalle 18 30

La stagione 2025-2026 della Serie A sta per prendere forma: oggi, alle 18.30, al Teatro Regio di Parma, il sorteggio del calendario sarà trasmesso in diretta streaming. Un evento imperdibile per tifosi e appassionati, con ospiti d'eccezione come Christian Vieri e Ciro Ferrara, pronti a commentare ogni accoppiamento. Resta con noi per scoprire le date e i protagonisti che animeranno il prossimo campionato, perché il calcio italiano si prepara a tornare protagonista.

Parma, 6 giugno 2025 – Archiviato da neanche due settimane lo scudetto 2025, la Serie A è pronta a sfornare le date della stagione 2025-2026. Dalle 18.30 sarà sorteggiato il nuovo calendario. L’evento, al teatro Regio di Parma, può essere seguito in diretta streaming qui sotto. Presenti il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, l'ad Luigi De Siervo e gli ambassador Christian Vieri e Ciro Ferrara, pronti a commentare accoppiamenti e curiosità della nuova stagione. Sappiamo già quando inizierà e finirà il prossimo campionato: si comincia il 24 agosto 2025 e si chiude il 24 maggio 2026. Due i turni infrasettimanali (29 ottobre e 6 gennaio), quattro le soste per la Nazionale (domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo 2026). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calendario Serie A 2025-2026, il sorteggio in diretta. Live streaming dalle 18.30

