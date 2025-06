Calendario Serie A 2025 2026 il Napoli esordirà in trasferta contro il Sassuolo

Il calcio è pronto a tornare a emozionare con la nuova stagione di Serie A 2025/2026! Presso il suggestivo Teatro Regio di Parma, durante il Festival dedicato, è stato svelato il calendario ufficiale, che promette sfide imperdibili e grandi spettacoli. Il Napoli di Antonio Conte, campione in carica, aprirà le danze in trasferta contro il sorprendente Sassuolo, fresco di ritorno nella massima serie, dando così il via a un campionato ricco di sorprese e passione.

