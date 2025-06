Calendario Serie A 2025 2026 | date squadre sorteggio

Preparatevi a scoprire in anticipo le emozioni della prossima stagione di Serie A! Venerdì 6 giugno alle 18.30, il Teatro Regio di Parma ospiterà il tanto atteso sorteggio del calendario 2025/2026, che definirà le sfide delle 38 giornate di campionato. Un evento imperdibile per tifosi e appassionati, pronti a vivere con entusiasmo ogni derby, ogni sfida e ogni sorpresa che questa stagione ha in serbo. Restate con noi per tutte le novità!

Con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno saranno sorteggiate le giornate del prossimo campionato: Calendario Serie A 20252026 La Serie A 20252026 prenderà forma, con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno, a partire dalle 18.30, nella cornice del Teatro regio di Parma. Calendario Serie A 20252026: il sorteggio delle 38 giornate .

Il sorteggio del calendario di Serie A 2025/2026 si svolgerà venerdì 6 giugno. Le venti squadre partecipanti conosceranno la sequenza delle 38 giornate, in programma da agosto 2025 a maggio 2026. Partecipa alla discussione

#SerieA 2025/26: debutto in casa per #Inter e #Milan, squadre in trasferta durante le #Olimpiadi. Ecco come sarà organizzato il calendario di nerazzurri e rossoneri in vista di Milano-Cortina 2026, quando San Siro sarà occupato dal CIO Partecipa alla discussione

