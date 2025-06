Calendario Serie 2025 2026 | il sorteggio delle 38 giornate Tutte le date e le partite del campionato

Preparatevi a vivere un'altra emozionante stagione di Serie A! Il calendario 2025/2026 è finalmente ufficiale, con tutte le 38 giornate e il sorteggio delle partite già stilato. La stagione prenderà il via venerdì 6 giugno, con l’esordio della Roma sotto la guida del nuovo allenatore Gasperini. Scopri tutte le date e le sfide che ci aspettano, perché ogni partita promette di regalare emozioni indimenticabili.

