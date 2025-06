Calendario Juventus il campionato di Serie A 2025 26 si chiuderà con il derby! Non era mai successo | ecco dove si giocherà la sfida contro il Torino

Il calendario della Juventus per la stagione 2025/26 riserva una novità storica: il derby contro il Torino chiuderà il campionato, un evento mai successo prima. Questa sfida speciale, che potrebbe decidere le sorti di tutto il torneo, si disputerà in trasferta allo ... Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante conclusione di stagione.

Calendario Juventus, il campionato di Serie A 202526 si chiuderà con il derby: tutti i dettagli sulle sfide dei bianconeri. È ufficiale il calendario della Juve per la Serie A 202526 che presenta subito importanti novità. Per la prima volta ci sarà il derby contro il Torino a chiudere la stagione dei bianconeri: la sfida che potrebbe essere decisiva per i verdetti di fine campionato si giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un calendario che presenta molti big match ravvicinati per la Juve sia all’inizio che nel corso della stagione ma anche verso la fine del campionato IL CALENDARIO COMPLETO DELLA JUVE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Juventus, il campionato di Serie A 2025/26 si chiuderà con il derby! Non era mai successo: ecco dove si giocherà la sfida contro il Torino

