Calendario Juve Serie A 2025 26 | il percorso dei bianconeri

Il calendario della Juventus per la Serie A 2025/26 si rivela un viaggio emozionante tra sfide difficili e grandi opportunità. Con Igor Tudor alla guida, i bianconeri sono pronti a riaccendere la passione e a puntare nuovamente al tricolore dopo 5 anni di attesa. Scopriamo insieme le tappe più cruciali di questa stagione che promette spettacolo e suspense. Non ci resta che immergerci nel percorso dei campioni in questa nuova avventura...

Calendario Juve Serie A 202526: tutte le tappe della nuova stagione a tinte bianconere e gli incroci più pericolosi. Il campionato di Serie A 202526 prende il via. Si riparte da una Juve che vuole tornare a vincere lo Scudetto dopo 5 anni di digiuno e dalla sua confermata guida tecnica, Igor Tudor. Non ci resta che scoprire tutte le insidie che attendono la squadra bianconera, ed il loro percorso in questa nuova stagione. Ecco le 38 tappe della Vecchia Signora. CALENDARIO SERIE A 202526 Calendario Juve Serie A 202526: le partite dei bianconeri. GIORNATA 1 Juventus-Parma GIORNATA 2 Genoa-Juventus GIORNATA 3 Juventus-Inter GIORNATA 4 Verona-Juventus GIORNATA 5 Juventus-Atalanta GIORNATA 6 Juventus-Milan GIORNATA 7 Como-Juventus GIORNATA 8 Lazio-Juventus GIORNATA 9 Juventus-Udinese GIORNATA 10 Cremonese-Juventus GIORNATA 11 Juventus-Torino GIORNATA 12 Fiorentina-Juventus GIORNATA 13 Juventus-Cagliari GIORNATA 14 Napoli-Juventus GIORNATA 15 Bologna-Juventus GIORNATA 16 Juventus-Roma GIORNATA 17 Pisa-Juventus GIORNATA 18 Juventus-Lecce GIORNATA 19 Sassuolo-Juventus GIORNATA 20 Juventus-Cremonese GIORNATA 21 Cagliari-Juventus GIORNATA 22 Juventus-Napoli GIORNATA 23 Parma-Juventus GIORNATA 24 Juventus-Lazio GIORNATA 25 Inter-Juventus GIORNATA 26 Juventus-Como GIORNATA 27 Roma-Juventus GIORNATA 28 Juventus-Pisa GIORNATA 29 Udinese-Juventus GIORNATA 30 Juventus-Sassuolo GIORNATA 31 Juventus-Genoa GIORNATA 32 Atalanta-Juventus GIORNATA 33 Juventus-Bologna GIORNATA 34 Milan-Juventus GIORNATA 35 Juventus-Verona GIORNATA 36 Lecce-Juventus GIORNATA 37 Juventus-Fiorentina GIORNATA 38 Torino-Juventus Calendario Serie A 202526: le date. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Juve Serie A 2025/26: il percorso dei bianconeri

In questa notizia si parla di: Serie Juve Calendario Percorso

Juve Stabia-Sampdoria 0-0: blucerchiati retrocessi in Serie C - La Sampdoria vive una giornata storica e drammatica, chiudendo la stagione con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia.

#PlayOffSerieBKT, #CremoneseJuveStabia: il percorso consigliato https://ssjuvestabia.it/blog/play-off-serie-bkt-cremonese-juve-stabia-il-percorso-consigliato/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps Partecipa alla discussione

#PlayOffSerieBKT, #CremoneseJuve Stabia: il percorso consigliato https://ssjuvestabia.it/blog/play-off-serie-bkt-cremonese-juve-stabia-il-percorso-consigliato/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps Partecipa alla discussione

TJ – Serie A 2025-26, sorteggi calendario: il percorso della Juventus - NO SOSTA INVERNALE – Il campionato 2025-26 dal 24 agosto 2025 al 24 maggio 2026 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo. Nel periodo ... Da tuttojuve.com

Calendario Serie A 2025-2026, oggi il sorteggio in diretta - (Adnkronos) - Il calendario del campionato di Serie A 2025-2026 prende forma oggi, 6 giugno, con il sorteggio a Parma. La sfida al Napoli campione d'Italia parte con la prima giornata in programma il ... msn.com scrive

Calendario Juve Serie A 2025/26: il percorso dei bianconeri – SORTEGGIO LIVE - Calendario Juve Serie A 2025/26: tutte le tappe della nuova stagione a tinte bianconere e gli incroci più pericolosi Il campionato di Serie A 2025/26 prende il via. Si riparte da una Juve che vuole to ... Segnala juventusnews24.com

Il Calendario della Serie A 2022-2023: tutte le partite delle 38 giornate del campionato