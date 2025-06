Calendario Inter tutte le partite e le giornate della Serie A 2025-2026

Il countdown è finito: ecco il calendario ufficiale dell’Inter per la Serie A 2025-2026! I nerazzurri scenderanno in campo con una sfida emozionante contro il Torino all’esordio, pronti a scrivere un’altra pagina di storia sul palcoscenico del massimo campionato italiano. Con partite da vivere intensamente e grandi sfide da affrontare, il campionato promette emozioni e spettacolo. Ora non resta che scoprire tutte le giornate e prepararsi al grande spettacolo!

È ufficiale da pochi minuti il calendario della nuova Serie A: la stagione 2025-2026 per l’Inter si aprirà in casa col Torino. Queste tutte le partite del campionato dei nerazzurri, che chiuderanno sul campo del Bologna. SERIE A 2025-2026 – CALENDARIO INTER GIRONE D’ANDATA. Prima giornata: Inter-Torino (domenica 24 agosto 2025) Seconda giornata: Inter-Udinese (domenica 31 agosto 2025) Terza giornata: Juventus-Inter (domenica 14 settembre 2025) Quarta giornata: Inter-Sassuolo (domenica 21 settembre 2025)C Quinta giornata: Cagliari-Inter (domenica 28 settembre 2025) Sesta giornata: Inter-Cremonese (domenica 5 ottobre 2025) Settima giornata: Roma-Inter (domenica 19 ottobre 2025) Ottava giornata: Napoli-Inter (domenica 26 ottobre 2025) Nona giornata: Inter-Fiorentina (mercoledì 29 ottobre 2025) Decima giornata: Verona-Inter (domenica 2 novemobre 2025) Undicesima giornata: Inter-Lazio (domenica 9 novembre 2025) Dodicesima giornata: Inter-Milan (domenica 23 novembre 2025) Tredicesima giornata: Pisa-Inter (domenica 30 novembre 2025) Quattordicesima giornata: Inter-Como (domenica 7 dicembre 2025) Quindicesima giornata: Genoa-Inter (domenica 14 dicembre 2025) Sedicesima giornata: Inter-Lecce (domenica 21 dicembre 2025) Diciassettesima giornata: Atalanta-Inter (domenica 28 dicembre 2025) Diciottesima giornata: Inter-Bologna (sabato 3 gennaio 2026) Diciannovesima giornata: Parma-Inter (martedì 6 gennaio 2026) SERIE A 2025-2026 – CALENDARIO GIRONE DI RITORNO. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calendario Inter, tutte le partite e le giornate della Serie A 2025-2026

In questa notizia si parla di: Serie Calendario Inter Tutte

Calendario Serie A 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Scopri il calendario della Serie A 2024/2025: date, orari delle partite, risultati e classifiche aggiornate.

La classifica dell’ultima giornata di Serie B Grazie a tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie B 2024-2025 per una stagione infuocata e spettacolare ? Partecipa alla discussione

Serie A, la penultima giornata si gioca tutta di domenica. In programma Roma-Milan e Inter-Lazio https://romanews.eu/serie-a-la-penultima-giornata-si-gioca-tutta-di-domenica-in-programma-roma-milan-e-inter-lazio/… #SerieA #RomaMilan #ASRoma #R Partecipa alla discussione

Calendario Serie A 2025/2026, tutte le giornate del campionato: MIlan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio... - E' nata la nuova Serie A 2025/2026 con i calendari svelati in occasione del “Festival della Serie A" al Teatro Regio di Parma. - Turni infrasettimanali mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio ... Segnala affaritaliani.it

Serie A, Juventus-Inter, Roma-Lazio e Milan-Napoli: ecco tutte le sfide in calendario - Il calendario di Serie A 2025-2026 Pubblicato il calendario completo del campionato di calcio di Serie A 2025/2026. Alla prima giornata ci sono Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Le ... Si legge su msn.com

Calendario Serie A 2025/2026, tutte le giornate: subito Juve-Inter, derby della Madonnina alla 12ª - La nuova Serie A 2025/2026 ha preso forma, con i calendari svelati in occasione del “Festival della Serie A" al Teatro Regio di Parma. Si parte nel weekend del 24 agosto 2025, i turni infrasettimanali ... msn.com scrive