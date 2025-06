Calendario Inter Serie A 2024 25 ecco tutte le gare | finale da incubo

Il calendario Inter Serie A 2024/25 è finalmente stato svelato a Parma, e promette emozioni da brivido! Con Cristian Chivu alla guida, i nerazzurri sono pronti a sfidare il Napoli campione e a regalare ai tifosi una stagione ricca di suspense. Dall’esordio casalingo contro il Torino alle sfide da cardiopalma contro Juventus e altri big, ogni partita sarà una battaglia. E le finali? Saranno da incubo o da sogno? Scopriamolo insieme!

Calendario Inter Serie A. È stato svelato oggi a Parma il calendario della Serie A 20252026. L’Inter, affidata ufficialmente a Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi, inizia la nuova stagione con l’obiettivo di insidiare il titolo al Napoli campione in carica. Per i nerazzurri esordio in casa il 24 agosto contro il Torino, mentre il primo big match è fissato alla terza giornata con la trasferta sul campo della Juventus. Il 26 ottobre l’atteso incrocio con il Napoli, sempre in trasferta, mentre il derby di Milano si giocherà all’andata il 23 novembre (12ª giornata) e al ritorno l’8 marzo (28ª giornata). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it