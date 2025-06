Calendario Inter 2025 26 le date dei Derby d’Italia | nerazzurri subito a Torino ritorno a febbraio

Il calendario Inter 2025/26 è finalmente ufficiale, e tra le tante emozioni spiccano i tradizionali Derby d’Italia. I nerazzurri apriranno la stagione in trasferta a Torino, per poi sfidare nuovamente la Juventus a febbraio. Con tanti big match all’orizzonte e ancora alcuni dettagli da definire, l’attesa cresce: il prossimo campionato sarà un vero spettacolo di passione e adrenalina! E ora, scopriamo insieme tutte le date dei derby che infiammeranno questa stagione.

