Calendario Inter 2025 26 le date dei Derby della Madonnina | andata a metà novembre ritorno a marzo

Il calendario dell’Inter per la stagione 2025/26 è finalmente stato ufficializzato, svelando le date dei grandi classici e delle sfide più attese. Tra queste, spiccano i derby della Madonnina: l’andata a metà novembre e il ritorno a marzo promettono emozioni indimenticabili tra nerazzurri e rossoneri. Con tanti big match in programma, l’Inter si prepara a vivere un campionato entusiasmante, ricco di sfide da non perdere.

Calendario Inter 202526, ufficializzate oggi le 38 giornate del prossimo campionato di Serie A. Ecco quando Inter e Milan si sfideranno nel Derby della Madonnina. In attesa di ufficializzare Cristian Chivu e di conoscere i futuri sviluppi di calciomercato, l' Inter ha conosciuto oggi il calendario della prossima Serie A. Per i nerazzurri diversi big match ravvicinati sparsi qua e là lungo tutto l'arco della stagione, anche se l'attenzione della maggior parte di tutti i tifosi va ai derby. Naturalmente, anche il prossimo anno Inter e Milan metteranno in palio punti importanti in una delle stracittadine più sentite e attrattive d'Europa.

