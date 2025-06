Calendario Coppa Italia 2025 26 | svelate tutte le date e il possibile percorso della Juve I dettagli

Scopri tutte le novità sulla Coppa Italia 2025/26: dalle date ufficiali alle possibili sfide della Juventus, che inizierà il suo cammino dagli ottavi di finale in base al piazzamento nella Serie A 2024/25. Con il calendario ormai svelato, i tifosi bianconeri possono già immaginare un percorso ricco di emozioni e sfide decisive. Restate con noi per tutti i dettagli e analisi sulle prossime imprese di Juventus!

Calendario Coppa Italia 202526: svelate tutte le date della prossima competizione a cui parteciperà la Juve. Nel giorno in cui verrà annunciato il nuovo calendario di Serie A 202526, sono ufficiali le date delle sfide di Coppa Italia. La Juventus, in base al piazzamento ottenuto nella Serie A 202425, inizierà il cammino a partire dagli ottavi di finale. Le sfide saranno distribuite in due giornate nel mese di dicembre, in base agli impegni nelle varie competizioni europee. Ottavi di finale: mercoledì 03.12.2025 e mercoledì 17.12.2025 Quarti di finale: mercoledì 04.02.2026 e mercoledì 11.02.2026 Semifinali (andata): mercoledì 04.