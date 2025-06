Calendario Bologna Fc | le partite 2025 26 di serie A Si comincia contro la Roma

Il Bologna FC si prepara a vivere un emozionante nuovo capitolo nella Serie A 2025/2026, con una partenza da sogno contro la rinata Roma di Gasperini. La sfida all’Olimpico, che ha visto i rossoblù trionfare in Coppa Italia solo pochi mesi fa, promette spettacolo e passione. Il calendario 2025/26 si annuncia ricco di sfide avvincenti: scopri tutte le date e preparati a tifare per i tuoi colori!

Bologna, 6 giugno 2025 – Avvio dal sapore romantico per la stagione 20252026 del Bologna. I rossoblù si ritroveranno alla prima giornata all’Olimpico per sfidare la nuova Roma targata Gasperini, sullo stesso rettangolo verde che lo scorso 14 maggio ha consacrato vincitori i ragazzi di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia. La gara contro i giallorossi andrà in scena nel weekend del 23-24 agosto quando riprenderà la Serie A, mentre la prima gara casalinga per Orsolini e compagni sarà contro il Como. Alla terza giornata il Bologna sarà di scena a Milano contro i rossoneri mentre alla quarta nuovamente tra le mura amiche contro il Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calendario Bologna Fc: le partite 2025/26 di serie A. Si comincia contro la Roma

