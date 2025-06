Calenda-Renzi | Due popoli due Stati

In un momento di tensioni e speranze, leader politici come Calenda e Renzi si schierano per la pace e il dialogo tra i popoli. Durante l'iniziativa "Due popoli, due Stati" a Milano, si è sottolineata l'importanza di superare le divisioni e promuovere una convivenza pacifica, ricordando che l'obiettivo non è contro un popolo, ma per un futuro di cooperazione. La loro voce richiama all'umanità e alla responsabilità di tutti noi.

21.15 "Questa √® una manifestazione dove sventolano insieme le bandiere palestinese e israeliana. Non √® contro un popolo, ma per far dialogare". Cos√¨ Calenda, leader di Azione, all'iniziativa "Due popoli, due Stati" a Milano. "Chi √® amico di Israele deve dire basta a una guerra che si protrae per il desiderio di potere di Netanyahu". Renzi (Iv):"Proprio perch√© non mettiamo sullo stesso piano" Israele e Hamas, "chiediamo a Netanyahu di rispettare il diritto umanitario internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Due popoli, due Stati, un destino. Come Liliana Segre ‚Äúproviamo repulsione‚ÄĚ verso chi governa oggi Israele e crediamo che l‚Äôobiettivo di cancellare i ‚Äúfigli di cani‚ÄĚ di Hamas, come li ha definiti Abu Mazen, debba essere perseguito. Non esistono scorciatoie n√© Partecipa alla discussione

Stasera Calenda e Renzi insieme a teatro con palestinesi e israeliani per parlare di pace, √® pi√Ļ facile che risolvano un conflitto vecchio di un secolo piuttosto che trovino un accordo fra loro due Partecipa alla discussione

