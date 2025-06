Calenda a manifestazione Gaza | Schlein voleva sintesi M5s e Avs no

Milano si prepara a ospitare una manifestazione che mira a promuovere il dialogo e la pace, evitando ogni forma di intolleranza o estremismo. Un evento che invita a riflettere sulle tensioni in Medio Oriente, ribadendo l'importanza di tolleranza e rispetto reciproco. In un momento cruciale, questa manifestazione si propone come uno spazio di confronto e speranza, affinché si possano trovare soluzioni pacifiche e durature.

Milano, 6 giu. (askanews) - Quella di Milano è "una manifestazione che non è fatta contro un popolo, ma per far dialogare. E che cerca di tenere lontano tutte le intolleranze e gli estremismi. Gli estremismi di chi pensa che si possa fare una grande Palestina dalla Giordania al mare, cacciando in mare gli israeliani. Gli estremismi di chi pensa che si possa raggiungere qualcosa, bombardando Gaza e bloccando gli aiuti umanitari. Gli estremismi di chi ritiene che ci sia una giustificazione di ciò che fa Hamas, nemico dell'Italia e dell'Occidente". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, arrivando al Teatro Parenti a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Calenda a manifestazione Gaza: "Schlein voleva sintesi, M5s e Avs no"

In questa notizia si parla di: Calenda Manifestazione Gaza Schlein

Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli annunciano la manifestazione per Gaza. Ma senza Renzi e Calenda - Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno annunciato una manifestazione a sostegno di Gaza, fissata per il 7 giugno alle 14 in piazza San Giovanni.

Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli annunciano la manifestazione per Gaza. Ma senza Renzi e Calenda. I leader dell'opposizione riuniti per spiegare ai giornalisti la mobilitazione del 7 giugno che raggiungerà piazza San Giovanni, a Roma. Partecipa alla discussione

Manifestazione per #Gaza, Repubblica si fa partito per guidare Nanni #Moretti ed Elly #Schlein. I dubbi di Matteo #Renzi e Carlo #Calenda #28maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/05/28/news/gaza-manifestazione-sinistra-repubblica-schl Partecipa alla discussione

Calenda a manifestazione Gaza: “Schlein voleva sintesi, M5s e Avs no” - Milano, 6 giu. (askanews) – Quella di Milano è “una manifestazione che non è fatta contro un popolo, ma per far dialogare. E che cerca di tenere lontano tutte le intolleranze e gli estremismi. Gli est ... Segnala askanews.it

Gaza, Renzi e Calenda insieme a Milano: qui dialogo contro gli estremismi - Quella di Milano è «una manifestazione che non è fatta contro un popolo, ma per far dialogare. E che cerca di tenere lontano tutte le intolleranze e gli estremismi. Gli estremismi di chi pensa che si ... Si legge su ilsole24ore.com

Manifestazioni pro Gaza: una a Milano organizzata da Italia Viva e Azione e una a Roma di Pd, M5s e Avs - Due manifestazioni distinte e separate per Gaza. Le opposizioni scendono in piazza per fermare il massacro nella Striscia di Gaza, ma, nonostante gli obiettivi comuni, faticano a ... Da msn.com

Gaza, il commento di Calenda sulle manifestazioni pro Palestina: Non vado in piazze antisemite