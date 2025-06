Caleidoscopio Esplorazione al Castello Visconteo

Viaggio di creatività e scoperta che unisce giovani talenti e storie artistiche, portando alla luce nuove prospettive attraverso un’esplorazione visiva unica. “Caleidoscopio – Esplorazione” invita il pubblico a immergersi in un mondo di colori, emozioni e innovazione, culminando in un evento imperdibile che celebra l’arte come strumento di dialogo e crescita. La mostra è il momento conclusivo di un...

La terza edizione del progetto espositivo “Caleidoscopio – Esplorazione“, promosso dalla Scuola di Pittura dell’Accademia di Brera, si svolgerà dal 7 al 22 giugno 2025 al Castello Visconteo di Legnano e dal 15 giugno al 31 agosto 2025 al Museo Butti di Viggiù. L’inaugurazione a Legnano è prevista per sabato 7 giugno dalle 18.00 alle 20.00, mentre a Viggiù si terrà domenica 15 giugno dalle 11.00 alle 13.00. La mostra è il momento conclusivo di un percorso didattico Il tema di quest’anno, "Esplorazione". Le opere in mostra, realizzate da oltre settanta studenti, tra cui dieci partecipanti al progetto Erasmus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Caleidoscopio. Esplorazione“ al Castello Visconteo

