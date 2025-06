Caldo pesante a Milano e in Lombardia | escalation termica sfioreremo i 35 gradi

Il caldo testa a testa con l’estate si fa sentire anche a Milano e in Lombardia, con temperature che sfioreranno i 35°C. L’anticiclone africano sta per mettere tutto sotto il suo tocco infuocato, portando un week-end di grande calore. E il bello deve ancora arrivare: l’inizio della prossima settimana potrebbe sorprenderci con un’ondata di calore ancora più intensa, pronta a mettere alla prova la resistenza di tutti.

L'anticiclone africano è pronto a colpire. Massime in forte aumento sulla regione nel week-end. E poi? L'inizio della prossima settimana sarà sostanzialmente gradevole ma attenzione: la parte centrale riserva una sorpresa rovente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo "pesante" a Milano e in Lombardia: escalation termica, sfioreremo i 35 gradi

In questa notizia si parla di: Caldo Pesante Milano Lombardia

