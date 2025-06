Caldo estivo | la Regione Lazio vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde L’ordinanza firmata dal presidente Rocca

Con l’arrivo delle alte temperature estive, la Regione Lazio si mobilita per tutelare la salute dei lavoratori. Attraverso un’ordinanza firmata dal presidente Francesco Rocca, viene vietato il lavoro all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 fino al 31 agosto 2025, per ridurre i rischi legati al caldo estremo. Per scoprire tutti i dettagli e i settori interessati, continua a leggere e resta informato sui provvedimenti in atto.

L'arrivo delle alte temperature estive porta la Regione Lazio a prendere provvedimenti per proteggere i lavoratori da situazioni di rischio dovute al caldo eccessivo. Con un'ordinanza del presidente Francesco Rocca, entrata in vigore immediatamente, viene stabilito il divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, fino al 31 agosto 2025. I settori interessati dal provvedimento. L'ordinanza riguarda in particolare i settori più esposti, come l' agricoltura, il florovivaismo, i cantieri edili, le cave e le pertinenze esterne. Tuttavia, il divieto si applica solo nei giorni in cui la mappa del rischio (disponibile sul sito www.

Con questa ordinanza vogliamo prevenire situazioni di rischio concreto per i lavoratori che operano all'aperto, nelle ore più critiche della giornata. Non è solo una misura di buon senso, è un atto di responsabilità.

