Calcit Valdarno | mercatini e eventi il programma

Il fine settimana si prospetta ricco di emozioni e solidarietà nel Valdarno, grazie a Calcit Valdarno e ai suoi tre imperdibili eventi. Tra musica, confronto e divertimento, le piazze della zona si animano per promuovere la prevenzione e il senso di comunità. Non perdere l'occasione di partecipare a 'Solidarietà in Piazza' a Cavriglia, un appuntamento che unisce cuore e impegno: scopri il programma completo e vivi insieme a noi questa giornata di grande valore sociale.

Fine settimana denso di appuntamenti per gli amici del Calcit Valdarno con ben tre appuntamenti. A Cavriglia, sabato 7 giugno con il patrocinio dal Comune evento 'Solidarietà in Piazza' dalle 18 alle 23, con l'esibizione della Banda di Cavriglia e il dibattito pubblico sulla prevenzione sul.

In questa notizia si parla di: Calcit Valdarno Mercatini Eventi

