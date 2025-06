Calciomercato | si cerca l’affondo per Hojlund Nico Paz un sogno Chivu bussa in casa Parma

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo, con occhi puntati su grandi sogni come Hojlund e Nico Paz, mentre Chivu si prepara a mettere la sua firma sulla squadra. Dopo aver archiviato i problemi tecnici, i nerazzurri sono pronti a investire sul futuro, con già due acquisti importanti. La corsa ai rinforzi è appena iniziata: il mercato è aperto e le sorprese sono dietro l’angolo.

Archiviato il problema relativo alla ricerca di una nuova guida tecnica, l’ Inter ora ha il dovere di buttarsi a capofitto nel mercato, così da mettere Christian Chivu e l’intero suo staff nelle condizioni migliori possibili per l’inizio della loro esperienza. Due colpi sono già arrivati: Petar Sucic e Luis Henrique, rispettivamente dalla Dinamo Zagabria e dal Marsiglia, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Calciomercato Inter: gli obiettivi. Per la Gazzetta dello Sport l’ Inter ha ben quattro nomi sul proprio taccuino per sistemare la rosa. Il primo su tutti è quello di Ramsus Hojlund: l’attaccante danese è reduce da una stagione non esaltante al Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

