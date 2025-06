Calciomercato Serie D | Lucero conteso tra Maceratese e Matelica Castori resta al SudTirol

Il calciomercato della Serie D si infiamma con il duello tra Maceratese e Matelica per Pablo Javier Lucero, il difensore centrale che ha brillato nella scorsa stagione. La sua possibile permanenza in biancorosso si fa complicata, mentre il Matelica spinge forte. Intanto, Castori confermato alla guida del Südtirol in Serie B, promettendo un altro anno di successi. Il futuro di Lucero resta tutto da scrivere, ma le sue scelte potrebbero rivoluzionare il panorama regionale.

Si complica al momento la possibilità che il difensore centrale Pablo Javier Lucero possa giocare per la Maceratese anche in serie D. Non sorprende affatto che il giocatore, protagonista di un bel campionato, sia finito nel mirino di altre società , su tutte c’è il Matelica che spinge per inserirlo nella rosa affidata quest’anno all’allenatore Lorenzo Ciattaglia. In serie B l’allenatore settempedano Fabrizio Castori guiderà anche la prossima stagione il SudTirol dove nell’ultima stagione è stato chiamato a dicembre portando poi la squadra alla salvezza. È una Sangiustese molto attiva, manca solo l’ufficialità perché l’allenatore Luigi Giandomenico possa fare affidamento sul difensore Yaya Junior Wahi che nella passata stagione si è diviso tra Matelica e Monturano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Serie D: Lucero conteso tra Maceratese e Matelica, Castori resta al SudTirol

In questa notizia si parla di: Serie Lucero Maceratese Matelica

