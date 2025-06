Calciomercato Napoli arriva l’assist per Manna | l’annuncio in diretta

L’attenzione del calciomercato Napoli si accende con un’anticipazione sorprendente: arriva l’assist decisivo per Manna, annunciato in diretta. Dopo aver celebrato il quarto scudetto e confermato Antonio Conte sulla panchina, il club partenopeo si prepara a rinforzare ulteriormente la squadra. L’orizzonte si fa sempre più interessante, e i tifosi sono pronti a scoprire quali sorprese riserverà questa sessione di mercato. Restate sintonizzati, perché le novità non finiscono qui.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento in sede di calciomercato. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, l'attenzione del Napoli si è spostata sulla permanenza di Antonio Conte. Il tecnico del quarto scudetto partenopeo, infatti, era corteggiatissimo dalla Juve, ma poi ha scelto di restare ancora alla guida della squadra azzurra. Una volta ottenuto il sì di Antonio Conte, dunque, il Napoli si è messo al lavoro in sede di calciomercato. Tra i nomi accostati alla squadra azzurra bisogna sicuramente inserire Bonny. Proprio su quest'ultimo, tra l'altro, bisogna registrare un importantissimo annuncio.

