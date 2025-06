Calciomercato Milan Tomori resta in Italia? Moretto | Proposto al …

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto anche su Fikayo Tomori. Resta in Serie A? Ecco a chi è stato proposto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tomori resta in Italia? Moretto: “Proposto al …”

Calciomercato Milan, ultime news su Tomori: un particolare decisivo - Scopri le ultime novità sul calciomercato del Milan e il possibile addio di Fikayo Tomori, difensore chiave dei rossoneri.

Milan, Tomori è stato proposto al Napoli - Il Milan sta vivendo una situazione di vera e propria rivoluzione in sede di mercato. Il club rossonero, fra entrate e uscite, è senz`altro uno dei più attivi in. Scrive calciomercato.com

Moretto: "Non direi che Tudor resta al 100% perché…" - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Igor Tudor. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com: "Passiamo a Igor Tudor perché si è ... Come scrive tuttojuve.com

Fonseca lo esalta, Tomori può partire: le condizioni per il passaggio alla Juve | CM.IT - Oggi di fatto l’inglese è una riserva di Malick Thiaw e Matteo Gabbia, ma per il tecnico portoghese resta una pedina fondamentale ... proposta ufficiale per Tomori, ma è a conoscenza dell ... Scrive calciomercato.it

