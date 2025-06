Calciomercato Milan su Kim Min-Jae? Due ostacoli nell’eventuale trattativa

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’ipotesi Kim Min-Jae, ex Napoli ora al Bayern Monaco, pronto a fare il grande salto in rossonero. Tuttavia, due ostacoli principali rischiano di frenare questa trattativa: la volontà del giocatore di approdare in Italia e le complicazioni legate alla trattativa stessa. Riuscirà il Milan a superare queste sfide per regalare ai tifosi un nuovo colpo di mercato? Restate sintonizzati.

Kim Min-Jae, ex Napoli oggi al Bayern Monaco, potrebbe arrivare al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lui vorrebbe l'Italia.

