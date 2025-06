Calciomercato Milan Simone Inzaghi chiama Theo Hernandez in Arabia In giornata il tentativo ecco la risposta

Il calciomercato del Milan si infiamma ancora una volta, con sorprese e colpi di scena che tengono tutti con il fiato sospeso. Oggi, Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Al Hilal, ha messo nel mirino Theo Hernandez, chiamandolo in Arabia per sondare il suo interesse. Una giornata ricca di tensione e strategie che potrebbe rivoluzionare gli equilibri di mercato: ecco la risposta del francese.

Calciomercato Milan, Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell'Al Hilal, ha avuto oggi un contatto telefonico con Theo Hernandez Il calciomercato Milan non smette mai di regalare colpi di scena e intrecci inaspettati, specialmente quando si tratta di un derby, anche solo dialettico. Le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista Daniele Longo, accendono i riflettori su un possibile

Info @cmdotcom contatto diretto telefonico tra Simone Inzaghi e Theo Hernandez: il terzino Milan ha chiesto tempo per riflettere Partecipa alla discussione

