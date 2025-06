Calciomercato Milan Romano | Modric all’80% | c’è accordo verbale

Il calciomercato del Milan si infiamma con la voce di Fabrizio Romano: secondo l’esperto, i rossoneri avrebbero un accordo verbale con Luka Modric, in una trattativa ormai ai dettagli finali. La possibilità di vedere il campione croato in maglia rossonera entusiasma i tifosi, mentre l’indizio di un’intesa già raggiunta apre nuovi scenari per il futuro del club. Rimanete sintonizzati, perché l’affare potrebbe presto diventare realtà.

Fabrizio Romano, a DAZN, ha detto che il Milan avrebbe un accordo verbale con Luka Modric e che la trattativa sarebbe a un ottimo punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Modric all’80%: c’è accordo verbale”

Milan, è countdown per Modric. Poi un altro Reijnders - Per Luka Modric al Milan è ormai solo questione di countdown. Nel primo pomeriggio di ieri, l'area legale dell'entourage del croato si è recata a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli burocratici ... Lo riporta corrieredellosport.it

Luka Modric al Milan, ormai è fatta: le cifre dell’accordo - Luka Modric è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan, Igli Tare ha trovato l'intesa totale con il centrocampista del Real Madrid. Da milanlive.it

Luka Modric al Milan: che impatto tattico avrà sulla squadra di Allegri - L'idea che potrebbe presto diventare realtà. Come e dove inciderebbe il Pallone d'Oro Luka Modric nel Milan di Allegri? Riporta msn.com

