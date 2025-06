Calciomercato le news di venerdì 6 giugno | ufficiale Juric-Atalanta Chivu ha firmato con l’Inter

Il calciomercato di giugno si anima con novità esplosive: dall’ufficialità di Juric all'Atalanta alla firma di Chivu con l'Inter. Tra rumors, acquisti e conferme, le squadre italiane si preparano a sorprendere nel countdown verso il Mondiale per Club. Con tante questioni ancora aperte, il mercato entra nel vivo: scopriamo insieme tutte le news più calde di venerdì 6 giugno.

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo l’assalto fallito per Fabregas, il prescelto per la panchina dell’ Inter è Cristian Chivu: il rumeno si libera dal Parma e nelle prossime ore firmerà con i nerazzurri dopo aver trovato l’intesa per un biennale nel vertice di ieri sera a Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, le news di venerdì 6 giugno: ufficiale Juric-Atalanta, Chivu ha firmato con l’Inter

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

Longoria, Marsiglia: "Luis Henrique via entro il 30 giugno, non c'è solo l'#Inter". Pronto un nuovo summit, le cifre

Escl. - Il #Torino pianifica il rinnovo fino al 2029 del giovane talento Alessio #Cacciamani (classe 2007) fresco di debutto in Serie A contro l'Inter domenica. Prolungamento da siglare al compimento dei 18 anni a fine giugno. #calciomercato

