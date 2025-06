Calciomercato Juventus rinnovo dopo il Mondiale per Club | la dirigenza vuole blindare un big fino al 2030! Cifre e dettagli

Dopo il Mondiale per Club, la Juventus si prepara a blindare uno dei suoi talenti più promettenti: Kenan Yildiz. La strategia della dirigenza è chiara, con l’obiettivo di blindare il futuro del giovane attaccante fino al 2030, garantendogli un contratto ricco e di lunga durata. Mentre i dettagli economici restano riservati, si parla di cifre importanti che rafforzano la volontà di investire nel talento di questa stella emergente, simbolo di un progetto a lungo termine.

Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo dopo il Mondiale per Club: la dirigenza è pronta a blindare un big. Gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dopo il Mondiale per Club inizierà la trattativa per il prolungamento del contratto di Kenan Yildiz, che è attualmente in scadenza nel giugno 2029. La dirigenza Juventus punta ad un ulteriore prolungamento fino al 2030 con un importante aumento dell’ingaggio, dagli 1,5 milioni di euro attuali più bonus ai 4 milioni. Il club bianconero vuole blindare al più presto il suo numero 10. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, rinnovo dopo il Mondiale per Club: la dirigenza vuole blindare un big fino al 2030! Cifre e dettagli

