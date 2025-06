Calciomercato Juventus | non solo l’idea David e il riscatto di Kolo Muani c’è un nuovo nome per l’attacco A chi sta pensando Comolli

Il calciomercato della Juventus si anima di nuove strategie e nomi promettenti. Dopo aver puntato su David e aver messo nel mirino il riscatto di Kolo Muani, la società pensa anche a un colpo a sorpresa per rinvigorire l’attacco. Con i saluti di Vlahovic e Milik, i bianconeri sono pronti a rivoluzionare il reparto offensivo, e le indiscrezioni suggeriscono che l’attenzione di Comolli possa portare a una scintillante new entry. Resta da scoprire chi sarà il prossimo protagonista di questa rivoluzione.

per l’estate. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, che nel corso di questa estate sarà chiamata a rivoluzionare il proprio reparto offensivo tenuto conto degli addii di Vlahovic e Milik. Non solo l’idea Jonathan David e il possibile rinnovo del prestito di Kolo Muani dal PSG, i bianconeri pensano a un nuovo nome per completare il reparto: si tratta di Fullkrug, reduce da una prima stagione non proprio esaltante al West Ham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: non solo l’idea David e il riscatto di Kolo Muani, c’è un nuovo nome per l’attacco. A chi sta pensando Comolli

Jonathan David To Juventus