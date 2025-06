Calciomercato Juventus Cherubini svela sull’obiettivo bianconero | Non ostacoleremo eventuali trattative Annuncio sul suo futuro!

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, si apre sul futuro di Bonny, obiettivo della Juventus nel calciomercato. Con trasparenza e senza ostacoli, annuncia che eventuali trattative non saranno impedite, aprendo così nuove prospettive per il trasferimento estivo. Le sue parole sono un chiaro segnale di disponibilità e chiarezza, offrendo ai tifosi un’anticipazione su ciò che potrebbe essere il prossimo importante movimento di mercato per i bianconeri.

Calciomercato Juventus: l’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha parlato così dell’obiettivo bianconero. Le sue dichiarazioni. Intervistato da Sky, l’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha parlato così del futuro di Bonny, obiettivo anche del calciomercato Juventus. Di seguito riportate le dichiarazioni sull’attaccante dei ducali, che potrebbe partire nel calciomercato estivo. PAROLE – «Io credo che le resistenze saranno solo eventualmente nell’accompagnare i percorsi di carriera che i calciatori possono fare in qualche momento. Ha tanti club su di lui, è qui da qualche anno e ha qualità importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Cherubini svela sull’obiettivo bianconero: «Non ostacoleremo eventuali trattative». Annuncio sul suo futuro!

In questa notizia si parla di: Juventus Cherubini Obiettivo Calciomercato

Juventus, Balerdi mette tutti d'accordo: chi è l'argentino obiettivo dei bianconeri - Alla Juventus, in chiave mercato, c`è un nome che mette tutti d`accordo, `vecchi` e `nuovi` inquilini della Continassa: è quello di Leonardo Balerdi, leader e capitano. Segnala msn.com

Leoni Juventus e non solo, ci sono altri due nomi nella lista della dirigenza bianconera. Tutti gli obiettivi per la difesa - Leoni Juventus e non solo, ci sono altri due nomi nella lista della dirigenza bianconera. Tutti gli obiettivi per la difesa in vista di questa estate Tra gli obiettivi del calciomercato Juventus per q ... Si legge su juventusnews24.com

Rivoluzione Juve, Allegri-Cherubini: “Un addio è già sicuro” - Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus – calciomercato.it Massimiliano Nerozzi, giornalista del ‘Corriere della Sera’, ha proseguito: “Dal 18 gennaio in poi bisognerà ... Riporta calciomercato.it

CALCIOMERCATO JUVENTUS: Cherubini starebbe accelerando per un nuovo obiettivo di mercato !!