Calciomercato Juve | rivoluzione in attacco e difesa

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una vera e propria rivoluzione in attacco e difesa, puntando a rinforzare la rosa per rilanciare le ambizioni. Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino sotto l’assalto di offerte irrinunciabili, mentre i bianconeri sono già al lavoro per portare Jonathan David del Lille, un’operazione strategica che potrebbe cambiare gli equilibri. La Juventus sta scrivendo un nuovo capitolo: sarà un’estate all’insegna dei grandi cambiamenti.

Vlahovic in bilico, David nel mirino Il calciomercato Juve si accende con mosse strategiche per l'attacco. Dusan Vlahovic, nonostante le qualità, potrebbe lasciare Torino a causa di offerte allettanti. La dirigenza bianconera guarda a Jonathan David del Lille come possibile sostituto. L'attaccante canadese, rapido e letale sotto porta, si adatta

