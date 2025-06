Calciomercato Juve | possono arrivare due nuovi importanti attaccanti! Ci sono novità anche per il direttore sportivo | tutti gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la possibilità di accogliere due nuovi attaccanti di grande spessore, mentre si delineano importanti novità anche per il ruolo di direttore sportivo. Alfredo Pedullà svela i dettagli sulle strategie bianconere, tra cui l'addio di Vlahovic e le mosse per rafforzare la rosa. La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo: ecco gli ultimi aggiornamenti che potrebbero cambiare il volto del club.

Calciomercato Juve: possono arrivare due nuovi importanti attaccanti. La rivelazione sulle mosse dei bianconeri. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un aggiornamento sulle prossime mosse del calciomercato Juve soprattutto in attacco con il sempre più probabile addio di Dusan Vlahovic. Novità anche per il direttore sportivo bianconero. PAROLE – «La Juve sceglierà il direttore sportivo con Chiellini che vorrebbe Massara o Sali. Penso che sia in leggero ritardo. Dovrà prendere unodue attaccanti importanti: tengo in lista Retegui, David e poi c'è la storia di Kolo Muani».