Calciomercato Juve non solo Cambiaso | Allegri punta un altro big bianconero per il suo Milan Gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si anima con Allegri che punta a rinforzare ulteriormente la sua rosa, non solo con Cambiaso ma anche con un grande nome come Vlahovic. La lotta tra Juventus e Milan si fa serrata, con i rossoneri interessati al centravanti bianconero in uscita. Una sfida di mercato che potrebbe riscrivere gli scenari delle prossime stagione, aumentando l’attesa per gli sviluppi imminenti. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti più caldi.

Calciomercato Juve, Allegri punta un altro big bianconero: non solo Cambiaso nel mirino del Milan. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, il Milan starebbe valutando seriamente la pista Vlahovic per la prossima stagione. Il centravanti rappresenta un’occasione per i rossoneri: è infatti in uscita dalla Juventus con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dell’attuale contratto, fissata a giugno 2026. Il centravanti serbo dovrebbe salutare la Juve nel corso dell’estate. Il calciomercato Juve, dal canto suo, vuole monetizzare subito per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero nell’estate 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, non solo Cambiaso: Allegri punta un altro big bianconero per il suo Milan. Gli ultimi aggiornamenti

