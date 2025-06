Calciomercato Juve LIVE | spunta Balerdi per la difesa le ultime novità su David e Retegui

Il calciomercato della Juve è in pieno fermento: tra sorprese e colpi di scena, le ultime novità puntano su Balerdi come possibile rinforzo per la difesa, mentre si fanno strada le voci su David e Retegui. La dirigenza bianconera continua a monitorare attentamente ogni opportunità per rafforzare la rosa, ottimizzando gli investimenti e pianificando con attenzione il futuro della squadra. Restate con noi per tutte le aggiornamenti in tempo reale.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÌ 6 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: spunta Balerdi per la difesa, le ultime novità su David e Retegui

