Calciomercato Inter LIVE | Correa al Botafogo domani la firma di Chivu i nerazzurri piombano su Hojlund!

Se siete appassionati di calciomercato Inter, non potete perdervi le ultime novità in tempo reale: dalle cessioni di Correa al Botafogo alle trattative per Højlund, con Chivu pronto a firmare e i nerazzurri sempre in movimento. La strategia del club, guidata da Piero Ausilio, mira a rinforzare la rosa con lungimiranza e determinazione. Seguiteci per essere aggiornati su tutte le trattative che potrebbero cambiare il volto della Beneamata.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

