Calciomercato Inter LIVE | 3 regali per Chivu? Scatto per Hojlund!

Se sei appassionato di calciomercato Inter, non puoi perderti le ultime novità in tempo reale: indiscrezioni, trattative, sorprese e colpi di scena che tengono il club sempre in movimento. La campagna acquisti interista è un vortice di strategie, incontri e obiettivi ambiziosi, pronti a scolpire il futuro nerazzurro. Segui con noi ogni aggiornamento… perché il mercato non si ferma mai!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, primi regali per Chivu: triplo colpo in arrivo e Juve spiazzata - L'Inter punta su Chivu in panchina dopo l'addio di Inzaghi e pianifica le mosse sul mercato per il nuovo allenatore ... Lo riporta calciomercato.it

Inter, non solo Bonny: nuovo regalo da Parma per Chivu - Svolta da Parma per ambire a grandi palcoscenici. L'Inter ha bisogno di ringiovanire la rosa a disposizione di Chivu: l'intreccio immediato ... Scrive calciomercato.it

Romano – Chivu nuovo allenatore dell’Inter, ‘here we go’: i dettagli dell’accordo - Sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore dell'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi: la conferma di Fabrizio Romano e i dettagli ... Si legge su fcinter1908.it