Calciomercato Inter il punto su Hojlund

Il calciomercato dell’Inter è in fermento e l’attenzione si concentra su Hojlund, il giovane talento che potrebbe fare il grande salto in Serie A. La visita di Ausilio a Londra non è stata casuale: tra incontri con Fàbregas e incontri con l’entourage dell’attaccante del Manchester United, si delineano nuovi scenari per il futuro. Riuscirà l’Inter a convincere Hojlund a sbarcare in Italia? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti esclusivi.

Hojlund Inter, le ultime. Sembrerebbe proprio che il centravanti possa tornare in Serie A: la missione di Ausilio a Londra è servita, oltre che per sondare Fàbregas, anche per chiarificare la situazione dell’ex Atalanta. L’attaccante del Manchester United, che quest’anno non è riuscito ad incidere in maglia Red Devils, è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il punto su Hojlund

In questa notizia si parla di: Inter Hojlund Calciomercato Punto

Hojlund Inter, ecco il nome nuovo per l’attacco: superato Zirkzee, ma aumenta la concorrenza - L’Inter punta su Rasmus Hojlund come nuovo profilo offensivo, superando Zirkzee e intensificando la concorrenza tra gli attaccanti.

#Calciomercato | #Inter, da #Hojlund a #Bonny, priorità attaccante: il punto Partecipa alla discussione

Hojlund quest'anno ha fatto solo 4 gol più di me in Premier League, mentre Bonny solo 6 gol più di me in serie A. Partecipa alla discussione

Inter, nuovi contatti per Hojlund: la posizione del Manchester United - Una stagione terminata con l`amarezza della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, una nuova annata che sta cominciando a prendere. Si legge su msn.com

Con Cristian Chivu all’Inter, come sarà il calciomercato dei nerazzurri? I nomi sul taccuino di Marotta. Spicca Inter su Hojlund - Dopo l'annuncio di Chivu, ora le ultime di mercato danno l'Inter su Hojlund ma non solo. Come sarà costruita la squadra della stagione 2025-26? Lo riporta mam-e.it

La nuova Inter: tutto su Hojlund. Nico Paz resiste e in difesa obiettivo Leoni - In attacco due colpi: il danese in pole, Bonny altra pista. Il centrale del Parma piace da sempre: è il preferito di Ausilio ... Scrive gazzetta.it

Inter, si sblocca l’affare Hojlund lo scambio è la chiave