Calciomercato Inter Conte vuole Frattesi | il centrocampista nerazzurro è nel mirino dei Campioni d’Italia

Calciomercato Inter, tra desideri e strategie, il nome di Davide Frattesi spicca come protagonista. Conte lo vede come elemento chiave per rafforzare la rosa, mentre il Napoli tenta l’assalto, ma la dirigenza nerazzurra ha già fissato una richiesta precisa per il suo trasferimento. La corsa al centrocampista si infiamma, con numerosi club pronti a sferrare l’assalto: sarà lui il prossimo grande colpo di questa sessione di mercato?

Calciomercato Inter, il Napoli insiste per Frattesi: ecco la richiesta della dirigenza nerazzurra per farlo partire. Dopo essersi trovato molto vicino a una cessione durante il mese di gennaio, Davide Frattesi è ora determinato a cercare nuove opportunità per la sua carriera e a cambiare ambiente. Numerosi club sono interessati a lui, dimostrando che non mancano le pretendenti. Tra le squadre che hanno messo nel mirino il talentuoso centrocampista, spicca il Napoli, che da tempo ha mostrato interesse per il suo acquisto, e sotto la guida di Antonio Conte ha espresso una forte volontà di ingaggiarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Conte vuole Frattesi: il centrocampista nerazzurro è nel mirino dei Campioni d’Italia

In questa notizia si parla di: Frattesi Inter Calciomercato Conte

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Posts with replies by Nico interista (@Nicolinonasuti1) Partecipa alla discussione

?Buongiorno a tutti i lettori di http://Calciomercato.it! Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali Partecipa alla discussione

Calciomercato Napoli, Bellanova obiettivo: Frattesi al rialzo - Il Napoli del futuro è già impresso nella mente di Antonio Conte. In azzurro arriveranno almeno 7 rinforzi, oltre De Bruyne (trattativa ai dettagli, a inizio ... Si legge su ilmattino.it

Calciomercato Napoli, Conte intriga Frattesi: la reazione dell’Inter - In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità sul fronte Davide Frattesi. Dopo aver vinto lo scudetto ed aver ottenuto il sì di Antonio Conte per la sua permanenza sulla panchina azzurra, ovviamente, ... Come scrive informazione.it

Il Napoli non molla Lookman e Ferguson. Manna su Frattesi, ma l'Inter spara alto - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino analizza le operazioni di calciomercato imbastite dal Napoli. Antonio Conte avrebbe chiesto Frattesi. Segnala msn.com

CONTE CALLS HIM! HE WANTS HIM IN NAPLES! INTER MOCKED