Calciomercato il Real Madrid si prende il nuovo Messi | lo voleva mezza Europa

Il calciomercato infiamma le voci: il Real Madrid si prepara a conquistare ancora una volta il cuore dei tifosi con un acquisto da sogno, il "nuovo Messi". Un colpo da maestro che ha scatenato l'interesse di mezza Europa e che segna una svolta sotto la guida di Xabi Alonso. Dopo un’annata altalenante, i Blancos sono pronti a riscrivere la propria storia. La rivoluzione è alle porte e tutti gli occhi sono puntati su di loro.

Bomba di mercato per il Real Madrid che è pronto ad accogliere il “nuovo Messi”. Il fenomeno era nel mirino di molti top club europei. Il calciomercato sta entrando nel vivo e a prendersi la scena, come spesso accade, è il Real Madrid. I Blancos si apprestano ad aprire una nuova era sotto la guida di Xabi Alonso. Dopo l’annata decisamente deludente, chiusa con la vittoria della sola Supercoppa Europea ad agosto, i 15 volte campioni d’Europa vogliono tornare a dominare. E per farlo sono previsti diversi colpi da fantascienza. Dopo aver già portato in Spagna giocatori del calibro di Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, ora il Real Madrid ha messo le mani sul “nuovo Messi”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato, il Real Madrid si prende il nuovo Messi: lo voleva mezza Europa

In questa notizia si parla di: Realmadrid Calciomercato Messi Europa

Il Real Madrid cerca il sorpasso sul PSG per Mastantuono: dal prezzo ai contatti con Xabi Alonso, i dettagli - La corsa per Franco Mastantuono, nuovo astro nascente del calcio argentino e punto di forza del River Plate, si infiamma. E vede principalmente due club darsi battaglia. Da msn.com

Scatto del Psg per Mastantuono: è sfida al Real Madrid, si raffredda la pista Milan - Quando in Argentina si parla di Franco Mastantuono restano tutti a bocca aperta: `E` il prossimo crac, non c`è dubbio`. Ne sono convinti tutti. Uno dei pochi al. Si legge su msn.com

Calciomercato, non solo Inter | Dalla Spagna: Messi gratis! - anche il Real Madrid di Florentino Perez avrebbe fatto un pensierino a Lionel Messi, che potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima finestra di calciomercato In Spagna tiene banco il futuro di ... Da calciomercato.it

La PAZZA operazione di Calciomercato del Real Madrid! #shorts#like #subscribe#football#realmadrid