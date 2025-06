Calciomercato Fiorentina quale sarà il futuro di Beltran? Spunta fuori una nuova indiscrezione per l’estate

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con un interrogativo che tiene in sospeso tifosi e addetti ai lavori: quale sarà il destino di Lucas Beltrán? Il futuro dell’attaccante argentino si fa incerto, e una nuova indiscrezione sta facendo capolino tra le pieghe delle trattative estive. Con un quadro ancora da definire, l’attenzione si rivolge agli sviluppi che potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo viola. Resta sintonizzato per scoprire cosa riserverà questa calda estate di mercato.

Il futuro di Lucas Beltrán alla Fiorentina è ancora tutto da definire. A parlarne è stato il noto giornalista argentino César Luis Merlo, esperto di calcio sudamericano, durante un'intervista rilasciata a Picado TV. Merlo ha analizzato la situazione dell'attaccante .

