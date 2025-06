Calciomercato Fiorentina il Manchester United piomba su Kean | può pagare subito la clausola la situazione

L’estate di Moise Kean si preannuncia infuocata, con il Manchester United pronto a piazzare il colpo e pagare subito la clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Il futuro dell’attaccante viola appare sempre più incerto, mentre i Red Devils valutano se affondare il colpo e sbloccare il suo trasferimento. La corsa si fa serrata, e le ultime sul calciomercato fiorentino promettono scintille.

Le ultime sul futuro di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, nel mirino del Manchester United per il calciomercato estivo L’estate di Moise Kean si preannuncia rovente sul fronte mercato. L’attaccante, protagonista di una stagione ricca di gol con la maglia della Fiorentina, è vincolato da una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, attiva nelle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, il Manchester United piomba su Kean: può pagare subito la clausola, la situazione

In questa notizia si parla di: Fiorentina Kean Calciomercato Manchester

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

Il Manchester United non molla #Kean. Dopo averlo seguito da vicino in questa stagione, il club inglese ragiona concretamente sulla possibilità di pagare la clausola dell’attaccante della #Fiorentina da 52 milioni di euro #calciomercato @calciomercatoit Partecipa alla discussione

Tyler Kean Partecipa alla discussione

Calciomercato Fiorentina News / Kean conteso tra serie A e Premier, cessione vicina (5 Giugno 2025) - Calciomercato Fiorentina, la società potrebbe perdere la stella del club Moise Kean. Diverse società sembrerebbero pronte a pagare la clausola. Segnala ilsussidiario.net

Kean vuole rimanere alla Fiorentina: diventerà il simbolo del nuovo corso - Indipendente da chi sarà il nuovo allenatore, il club deve fissare un vertice per superare il nodo clausola e blindare l'attaccante: tutti i dettagli ... Secondo msn.com

Pagina 0 | Kean vuole rimanere alla Fiorentina: diventerà il simbolo del nuovo corso - Indipendente da chi sarà il nuovo allenatore, il club deve fissare un vertice per superare il nodo clausola e blindare l'attaccante: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it scrive

BREAKING: Man United Want Fiorentina Star Moise Kean?