Calciomercato estero Osimhen ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal! L'Arabia Saudita nel destino dell'attaccante di proprietà del Napoli

Il calciomercato internazionale si infiamma: Victor Osimhen ha scelto di accettare l'offerta dell'Al-Hilal, lasciando l'Europa per un affare da sogno in Arabia Saudita. La sua decisione mette fine alle voci di mercato sulla Juventus e apre un nuovo capitolo nella sua carriera. Mentre le trattative si intensificano, il futuro dell’attaccante nigeriano si scrive tra i grandi del Golfo, in una mossa che scuote il panorama calcistico mondiale.

Calciomercato estero, Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal! Sfuma la pista Juve per il nigeriano Come riferito da Sky, Victor Osimhen ha detto sì all’offerta dell’Al-Hilal, accettando le condizioni proposte dal club saudita per un contratto ricchissimo che lo porterebbe a lasciare l’Europa. L’attaccante nigeriano, nome caldo anche per il calciomercato Juventus, è pronto a trasferirsi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal! L’Arabia Saudita nel destino dell’attaccante di proprietà del Napoli

