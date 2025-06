Calcio Serie A 2025-2026 | svelato il calendario Inter e Milan iniziano in casa derby della Mole all’ultima giornata

Il calcio di Serie A 2025-2026 si annuncia ricco di emozioni e sorprese, con un calendario svelato al Teatro Regio di Parma. L’asimmetria tra andata e ritorno promette sfide imprevedibili, mentre le partite d’esordio vedono Inter e Milan scendere in campo in casa, creando subito grande attesa. La prima giornata sarà infuocata, ma il vero spettacolo arriverà già alle prime battute, coinvolgendo tifosi e appassionati in un campionato che si preannuncia entusiasmante.

Al Teatro Regio di Parma è stato svelato il calendario della Serie A 2025-2026 di calcio: torneo ancora una volta asimmetrico, cioè ordine differente delle giornate tra il girone d’andata e quello di ritorno. Il detentore del titolo è il Napoli. Nella prima giornata (24 agosto) i campioni in carica esordiranno in casa del Sassuolo, mentre la curiosità sta nel fatto che giocheranno in casa sia Inter che Milan. Il primo big match arriverà già alla terza giornata, quando si affronteranno Juventus ed Inter. I bianconeri, inoltre, ospiteranno l’Atalanta alla quinta giornata, mentre il duello tra le ultime pretendenti allo Scudetto, Napoli ed Inter, si affronteranno all’ottava giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Serie A 2025-2026: svelato il calendario. Inter e Milan iniziano in casa, derby della Mole all’ultima giornata

Un #campionato imprevedibile e che si è deciso all’ultima giornata quello che ha visto il #Napoli di mister Antonio Conte laurearsi Campione d’Italia. Il quarto successo in #SerieA arriva dopo la vittoria per 2-0 nella partita in casa contro il #Cagliari. Nell’altra Partecipa alla discussione

Criteri Serie A 2025/2026: - Calendario asimmetrico con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria - Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale - Partecipa alla discussione

